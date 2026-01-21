بحضور الوزير وأبوريدة.. اتحاد الكرة يعلن مؤتمرًا صحفيًا لحسام حسن غدًا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مؤتمر صحفي للكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، يوم غدٍ الخميس، بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وبحسب ما ذكره المركز الإعلامي للاتحاد، من المقرر أن يُعقد المؤتمر في مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لمناقشة آخر مستجدات المنتخب وخططه المقبلة.

ويأتي المؤتمر بعد مشاركة منتخب مصر في النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي أنهى فيها البطولة في المركز الرابع، عقب الخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ومن المنتظر أن يتطرق المؤتمر الصحفي إلى تقييم أداء المنتخب خلال البطولة الأخيرة، والاستعدادات للمباريات القادمة، بالإضافة إلى خطط الجهاز الفني لتطوير الفريق ومواجهة التحديات المقبلة.