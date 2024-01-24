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فيديو| خلّف 14 شهيدًا.. الأونروا: دبّابتان إسرائيليتان قصفتا مركزنا بخانيونس

05:35 م الأربعاء 24 يناير 2024

الأونروا ارشيفية

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مصراوي

قالت مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في غزة توماس وايت، اليوم الأربعاء، إن دبابتين قصفتا مبنى يضم 800 شخص تابعا للوكالة في خان يونس جنوبي القطاع بعد ظهر اليوم.

وأشارت تقارير إعلامية إلى سقوط 14 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف المركز التعليمي للأونروا غربي خان يونس، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأعلنت أونروا، سقوط عدد كبير من الضحايا بقصف إسرائيلي استهدف مركزا تابع لها في خان يونس جنوبي قطاع غزة فيه عشرات آلاف النازحين.

وأوضحت الأونروا أن النيران اشتعلت في مباني مركز الوكالة بخان يونس عقب القصف وتحاصر النازحين.

وفي سياق منفصل أشارت الأونروا، إلى أن إغلاق جميع مدارسها في قطاع غزة حرم 300 ألف طفل من التعليم، لافتة إلى أن التعليم مدمر في غزة منذ بدء الأعمال العدائية ما حرم أكثر من 625 ألف طالب و22 ألف مدرس من التعليم.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، تصريحات يوضحون فيها أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص على مدرسة بنات خان يونس جنوبي قطاع غزة التي تأوي نازحين في الحي الياباني.

الأونروا غزة إسرائيل خان يونس

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