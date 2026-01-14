أول تعليق من قطر على مغادرة قوات أمريكية من قاعدة العديد العسكرية

وكالات

أكدت قطر مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية في إطار إجراءات احترازية على وقع التوترات التي تشهدها المنطقة خاصة عقب تحذيرات إيرانية بضرب القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وذكر بيان قطري حكومي اليوم، بإنه بالإشارة إلى التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية، فإن دولة قطر تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية منشآتها الحيوية والعسكرية.

في سياق متصل أشار البيان إلى أنه في حال توافر أي مستجدات سوف يعلن عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وكان مسؤول أمريكي أفاد لوكالة رويترز أن واشنطن بدأت سحب قوات أمريكية من قواعدها الرئيسية في الشرق الأوسط.

وذكر المسؤول الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن القرار الأمريكي جاء في إطار الإجراء الاحترازي على وقع تصاعد التوتر في المنطقة.

في سياق متصل، أكد لـ رويترز 3 دبلوماسيين بأنه جرى نُصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق بعثت قطر بتحذيراتها على وقع موجة الاحتجاجات الشعبية في إيران، إذ نبّهت إلى ما سمّته بالعواقب "الكارثية" التي ستطال المنطقة إثر أي تصعيد أمريكي مرتقب في الوقت الذي أعلنت واشنطن أنها تدرس خيارات دبلوماسية تجاه إيران، بالتوازي مع تقييم إمكانية شن هجوم عسكري يستهدف ردع القيادة الإيرانية عن الاستمرار في قمع المتظاهرين، وفقاً لـ "نيويورك تايمز".