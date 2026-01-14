إعلان

أول تعليق من قطر على مغادرة قوات أمريكية من قاعدة العديد العسكرية

كتب : مصراوي

04:35 م 14/01/2026 تعديل في 04:35 م

مغادرة قوات أمريكية من قاعدة العديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكدت قطر مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية في إطار إجراءات احترازية على وقع التوترات التي تشهدها المنطقة خاصة عقب تحذيرات إيرانية بضرب القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وذكر بيان قطري حكومي اليوم، بإنه بالإشارة إلى التقارير الإعلامية المتداولة بشأن مغادرة بعض الأفراد من قاعدة العديد الجوية، فإن دولة قطر تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها باعتبارها أولوية قصوى، بما في ذلك التدابير المرتبطة بحماية منشآتها الحيوية والعسكرية.

في سياق متصل أشار البيان إلى أنه في حال توافر أي مستجدات سوف يعلن عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وكان مسؤول أمريكي أفاد لوكالة رويترز أن واشنطن بدأت سحب قوات أمريكية من قواعدها الرئيسية في الشرق الأوسط.

وذكر المسؤول الذي رفض الإفصاح عن اسمه أن القرار الأمريكي جاء في إطار الإجراء الاحترازي على وقع تصاعد التوتر في المنطقة.

في سياق متصل، أكد لـ رويترز 3 دبلوماسيين بأنه جرى نُصح بعض الأفراد بمغادرة قاعدة العديد الجوية التابعة للجيش الأمريكي في قطر بحلول مساء اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق بعثت قطر بتحذيراتها على وقع موجة الاحتجاجات الشعبية في إيران، إذ نبّهت إلى ما سمّته بالعواقب "الكارثية" التي ستطال المنطقة إثر أي تصعيد أمريكي مرتقب في الوقت الذي أعلنت واشنطن أنها تدرس خيارات دبلوماسية تجاه إيران، بالتوازي مع تقييم إمكانية شن هجوم عسكري يستهدف ردع القيادة الإيرانية عن الاستمرار في قمع المتظاهرين، وفقاً لـ "نيويورك تايمز".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مغادرة قوات أمريكية قاعدة العديد العسكرية قطر ضرب القواعد العسكرية الأمريكية إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إجراءات عاجلة من "التعليم" لإعادة تسكين 100 معلم ضمن مسابقة 30 ألف
مدارس

إجراءات عاجلة من "التعليم" لإعادة تسكين 100 معلم ضمن مسابقة 30 ألف

حسن شحاتة قبل مباراة مصر والسنغال: "احنا مبنخافش من حد"
رياضة محلية

حسن شحاتة قبل مباراة مصر والسنغال: "احنا مبنخافش من حد"
سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
أخبار المحافظات

سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ
علاقات

مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ
مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟
زووم

مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور