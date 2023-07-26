دول الخليج ترحّب بتفريغ حمولة النفط من الناقلة "صافر" قبالة اليمن

الرياض - ( د ب أ )

رحّبت دول مجلس التعاون الخليجي ، اليوم الأربعاء ببدء إجراءات الأمم المتحدة لتنفيذ خطة تفريغ حمولة النفط من الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة "نوتيكا" قبالة اليمن .

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان صحفي اليوم ، إن "انطلاق خطة تفريغ خزان الناقلة صافر سيسهم في الحفاظ على البيئة البحرية، ويمنع حدوث كارثة بيئية في المنطقة في حال تسرب النفط الخام"، مشيداً "بجهود الأمم المتحدة والأطراف المعنية لحل هذه الأزمة التي استمرت سنوات، وبقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن على جهودهم لتسهيل عملية التفريغ للناقلة الجديدة (نوتيكا)."

وثمّن البديوي" الدور الذي قامت به الدول المانحة بتوفير الدعم المالي اللازم لهذه العملية"، متطلعاً إلى "أن تتم عملية التفريغ للناقلة الجديدة بكل يسر وسلالة".

ورحبت السعودية في وقت سابق اليوم ببدء الأمم المتحدة تنفيذ خطتها التشغيلية لحل مشكلة الخزان العائم "صافر" والبدء في تفريغ حمولتها من النفط الخام والمقدرة بـ 14ر1 مليون برميل من النفط الخام.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت امس أن سحب النفط من ناقلة صافر إلى أخرى بديلة سيستغرق 19 يومًا.