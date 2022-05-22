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مسئول فرنسي: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي لن يُحسم قبل 15 أو 20 عامًا

05:17 م الأحد 22 مايو 2022
مسئول فرنسي: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي لن يُحسم قبل 15 أو 20 عامًا

وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون

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باريس - أ ش أ

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، إن محاولة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكن حسمها قبل "15 أو 20 عاما".

وأضاف بون -في تصريحات إعلامية نقلتها قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الأحد- "علينا أن نكون صادقين، فإذا قلت إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون 6 أشهر أو عام أو عامين فأنت تكذب.. الأمر يستغرق وقتًا طويلًا".

وتأتي تصريحات بون بعد المقترح البديل الذي اقترحه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن إنشاء ما يعرف بـ "مجتمع سياسي أوروبي" جديد يشمل أوكرانيا، غير أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وصف المقترح بـ "تسوية مع روسيا"، وأنه يأمل في دخول سريع للتكتل في أعقاب العملية العسكرية الروسية على بلاده.

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كليمنت بون أوكرانيا الاتحاد الأوروبي
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