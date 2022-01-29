عاصفة ثلجية تهدد أمريكا بظلام دامس وبرد قارس.. ماذا نعرف عن "نورستر"؟ (صور وفيديو)

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كتبت- رنا أسامة:

تترقب ولايات أمريكية اليوم السبت عاصفة شتوية تاريخية اطُلِق عليها "نورستر"، مصحوبة برياح عاتية قوتها 70 ميلًا في الساعة وثلوج سُمكها 60 سنتيمترًا، وسط ترجيحات بأن تُصنّف كإحدى أقوى العواصف التي شبّت السنوات الأخيرة.

ومن وسط المحيط الأطلسي إلى نيو إنجلاند، صدرت تحذيرات جوية إلى 55 مليون شخص صباح السبت، من فيضانات بالمناطق الساحلية وانقطاع مُحتمل للكهرباء وسقوط للأشجار وتعطّل المرافق جراء العاصفة الثلجية المُنتظرة، لا سيّما في ولايات نيو إنجلاند الست، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتساقطت ثلوج سُمكها يتراوح من 2 إلى 6 بوصات صباح السبت في أجزاء من وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي للولايات المتحدة، مع توقعات بتساقط الثلوج بمعدلات من 2 إلى 4 بوصات في الساعة في بعض المناطق.

ما هي "نورستر"؟

عاصفة شائعة في فصل الشتاء وأوائل الربيع على طول الساحل الأطلسي للولايات المتحدة.

سُميّت بذلك الاسم نسبة إلى موقع هبوب الرياح المُصاحبة لها؛ إذ تهب من الشمال الشرقي، وفق موقع "فوكس" الأمريكي.

ارتبطت بالعديد من العواصف الثلجية التاريخية التي ضربت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بما في ذلك العاصفة الثلجية التي وقعت عام 1996، و"سنوزيلا" عام 2016.

تحدث تلك العاصفة بنفس آلية الأعاصير (عكس اتجاه عقارب الساعة)، وتظهر في صور الأقمار الصناعية تمامًا مثل الأعاصير، ولكنها في واقع الأمر تختلف عنها؛ فالأعاصير تستمد قوتها من مياه المحيطات الدافئة، فيما تنجم "نورستر" بفعل البرودة خلال الشتاء وأوائل الربيع، حيث تكون درجات حرارة الهواء فوق اليابسة أبرد مما هي عليه فوق المحيط.

عاصفة تاريخية

بدوره، رجّح مركز التنبؤ بالطقس (NWS) استحالة السفر جراء العاصفة الثلجية المصحوبة برياح يُتوقع أن تتجاوز سرعتها 35 ميلًا في الساعة لأكثر من 3 ساعات، بما يؤثر على الرؤية.

وحذرت من أن "الرياح العاتية ستؤدي إلى انقطاعات متفرقة في التيار الكهربائي".

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية مساء الجمعة إن هناك "ثقة عالية" بأن نورستر ستُمثّل "عاصفة شتوية تاريخية كُبرى في شرق نيو إنجلاند" مع تساقط ثلوج على نطاق واسع بارتفاع يتراوح من قدم إلى قدمين.

وقال مكتب خدمة الأرصاد الجوية في بوسطن: "الفيضانات الساحلية مصدر قلق بسبب المد البحري المرتفع يوم السبت"، مُضيفًا أن "الجمع بين الرياح الشمالية الشرقية العاتية والمدّ البحري سيُحدِث عواصف من شأنها أن تؤدي إلى فيضانات ساحلية طفيفة أو معتدلة".

طوارئ ثلجية

في غضون ذلك، أعلن حكام ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك حالة الطوارئ، ونبهوا إلى احتمال انقطاع الكهرباء، مُناشدين السكان بإخلاء الطرق.

وقال تشارلي بيكر حاكم ماساتشوستس في مؤتمر صحفي: "ستكون عاصفة عاتية، واحدة من أقوى العواصف التي شهدناها في السنوات الماضية على الأرجح. يُتوقع أن يكون الانتقال على الطرق شبه مستحيل، ونحث الجميع على البقاء في منازلهم الليلة وغدا قدر الإمكان".

كما ألغت شركات الطيران 5 آلاف رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأرجأت أكثر من 8 آلاف جراء العاصفة، وفق شركة "فلايت أوير" الأمريكية المعنيّة بتتبع حركة الطيران العالمية.

بحسب السي إن إن، يُتوقع أن تتكبّد شرق ولاية ماساتشوستس، بما في ذلك بوسطن، الخسائر الأكبر مع توقعات بـ18 إلى 24 بوصة ثلوج، ورياح تصل سرعتها إلى 70 ميلًا في الساعة.

وقد تتساقط من 2 إلى 4 بوصات من الثلج في الساعة بولاية بوسطن، مع احتمالية اشتداد ضراوة الطقس ليبلغ ذروته من الساعة 8 صباحًا إلى 5 مساء اليوم السبت (بحسب التوقيت المحلي). وتوجد توقعات مماثلة في ولاية رود آيلاند أيضًا.

وأعلنت بوسطن "حالة طوارئ ثلجية" اعتبارًا من التاسعة مساء أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي).

وقالت ميشيل وو، عمدة بوسطن: "يُحتمل أن تكون هذه عاصفة تاريخية ضخمة. قد تكون شديدة وخطيرة مصحوبة بثلوج كثيفة ورياح عاتية".

وفي ماساتشوستس، تم حظر تنقّل الشاحنات الكبيرة على الطرق السريعة بين الولايات المختلفة بسبب الطقس الشتوي القاسي.

ودخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم السبت وحتى منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)، على الشاحنات والمقطورات الجرّارة وعربات النقل ذات التصاريح الخاصة.

Wicked Windy in Glosta(Gloucester) Massachusetts. pic.twitter.com/zxumQ9Qwvq — Vincent VanUfo (@Bob02422153) January 29, 2022

وكذلك أعلن حاكم ولاية رود آيلاند، دانيال ماكي، الطوارئ قبل العاصفة واتخذ الاحتياطات اللازمة، من خلال إقرار حظر السفر اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساء اليوم السبت (بحسب التوقيت المحلي).

ويُتوقع تساقط ثلوج أقل في أجزاء من نيو هامبشاير وماين ولونج آيلاند بنيويورك، بتقديرات تتراوح من 12 إلى 24 بوصة، وفق السي إن إن.