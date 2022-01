عاصفة ثلجية تهدد أمريكا بظلام دامس وبرد قارس.. ماذا نعرف عن "نورستر"؟ (صور وفيديو)

كتبت- رنا أسامة:

تترقب ولايات أمريكية اليوم السبت عاصفة شتوية تاريخية اطُلِق عليها "نورستر"، مصحوبة برياح عاتية قوتها 70 ميلًا في الساعة وثلوج سُمكها 60 سنتيمترًا، وسط ترجيحات بأن تُصنّف كإحدى أقوى العواصف التي شبّت السنوات الأخيرة.

ومن وسط المحيط الأطلسي إلى نيو إنجلاند، صدرت تحذيرات جوية إلى 55 مليون شخص صباح السبت، من فيضانات بالمناطق الساحلية وانقطاع مُحتمل للكهرباء وسقوط للأشجار وتعطّل المرافق جراء العاصفة الثلجية المُنتظرة، لا سيّما في ولايات نيو إنجلاند الست، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وتساقطت ثلوج سُمكها يتراوح من 2 إلى 6 بوصات صباح السبت في أجزاء من وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي للولايات المتحدة، مع توقعات بتساقط الثلوج بمعدلات من 2 إلى 4 بوصات في الساعة في بعض المناطق.

Here we go ... lightning strikes off the NC coast & curvature to the cloud shield, indicating storm intensification. #BombCyclone underway. #winter #MAwx #RIwx #CTwx #snow pic.twitter.com/UCmpq7hhcb