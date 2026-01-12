إعلان

مقتل 5 وإصابة 13 في قصف للدعم السريع استهدف سوقا بجنوب كردفان

كتب : مصراوي

03:52 م 12/01/2026

قوات الدعم السريع السودانية

الخرطوم- (د ب أ)

أعلنت شبكة أطباء السودان اليوم الاثنين، مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين، جراء استهداف مسيرة موجهة للدعم السريع لسوق "كرتالا" بمنطقة الجبال الستة بولاية جنوب كردفان صباح أمس الأحد.

ووفقا لفريق الشبكة فإن "القتلى والمصابين جميعهم من المدنيين الذين كانوا داخل السوق وقت استهداف المسيرة للموقع".

وأضافت في بيان لها: "تدين الشبكة بأشد العبارات الاستهداف المباشر للمدنيين، من قبل الدعم السريع وتحمل قيادة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن الهجوم وتداعياته، التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المدنيين".

وجاء في البيان: "تطالب شبكة أطباء السودان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في مناطق النزاع، والضغط على قيادة الدعم السريع لوقف الهجمات الممنهجة على الأسواق والأحياء السكنية".

وقالت: "تؤكد الشبكة استمرارها في رصد الأوضاع الصحية وتقديم الدعم الطبي للمصابين"، داعية جميع الأطراف إلى "تحييد المدنيين والمنشآت المدنية، والعمل على فتح ممرات آمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين خاصة المناطق المحاصرة بولاية جنوب كردفان لأكثر من عامين".

شبكة أطباء السودان قوات الدعم السريع كردفان

