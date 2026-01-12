إعلان

النواب الجدد يؤدون اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية

كتب : نشأت علي

03:58 م 12/01/2026
كتب- نشأت علي:


شهدت الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم برئاسة النائبة عبلة الهواري، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالفصل التشريعي الثالث.

وبدأ النواب المنتخبين بالنظام الفردي ثم النواب المنتخبين بنظام القائمة.
ومن المقرر أن يتم انتخاب الرئيس والوكيلين، بعد قليل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2026، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026، وذلك طبقًا لنص المادة (115) من الدستور.
وتنص المادة على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المحدد، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، ولا يُفض إلا بعد موافقة المجلس واعتماد الموازنة العامة للدولة.

النواب الجدد يؤدون اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية (27)النواب الجدد يؤدون اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية (28)النواب الجدد يؤدون اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية (30)النواب الجدد يؤدون اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية (26)النواب الجدد يؤدون اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية (29)النواب الجدد يؤدون اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية (31)

