أمير قطر يجري اتصالين هاتفيين بالعاهل السعودي وولي العهد

الرياض - (د ب أ):

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى اتصالين هاتفيين بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت الوكالة أن أمير قطر هنأ الملك السعودي وولي العهد خلال الاتصالين بقرب حلول عيد الأضحى.

وأشارت إلى أن الملك سلمان قد بادل أمير قطر التهنئة بهذه المناسبة، كما بادل ولي العهد أمير قطر التهنئة، بحسب واس.

جاء ذلك إثر انفراجة في العلاقات بين البلدين بعد مقاطعة دامت أكثر من ثلاث سنوات.