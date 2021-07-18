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أمير قطر يجري اتصالين هاتفيين بالعاهل السعودي وولي العهد

11:58 م الأحد 18 يوليه 2021
أمير قطر يجري اتصالين هاتفيين بالعاهل السعودي وولي العهد

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان

الرياض - (د ب أ):

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى اتصالين هاتفيين بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت الوكالة أن أمير قطر هنأ الملك السعودي وولي العهد خلال الاتصالين بقرب حلول عيد الأضحى.

وأشارت إلى أن الملك سلمان قد بادل أمير قطر التهنئة بهذه المناسبة، كما بادل ولي العهد أمير قطر التهنئة، بحسب واس.

جاء ذلك إثر انفراجة في العلاقات بين البلدين بعد مقاطعة دامت أكثر من ثلاث سنوات.

أمير قطر العاهل السعودي تميم بن حمد الملك سلمان محمد بن سلمان

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