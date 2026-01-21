إعلان

بقصة "حورية البحر".. مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة

كتب : أسماء مرسي

04:15 م 21/01/2026
    مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025 بإطلالة جريئة
    اعتمدت برافينار سينج مكياجا بدرجات النيود
    برافينار سينج بتسريحة شعر منسدلة على الجانبين

تألقت مرشحة تايلاند لـ ملكة جمال الكون 2025، برافينار سينج، بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "برافينار" بفستان طويل أنيق بقصة "الأوف شولدر"، كما جاء الفستان بتصميم مستوحى من شكل "حورية البحر"، وتميز بمزيج لوني أنيق بين الأبيض والأسود، مع قصة ضيقة على الجسم، ما منحها مظهرا جريئا ولافتا للنظر.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات بألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من عقد، وحلق، وأسورة، بالإضافة إلى عدة خواتم.

تُعرف مرشحة تايلاند لملكة جمال الكون بإطلالاتها الأنيقة والجريئة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة والمُلفتة، بالإضافة إلى الإطلالات الكاجوال.

