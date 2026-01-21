الجيش السوري يطالب "قسد" بوقف الاعتقالات التعسفية في الحسكة



طالب وزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بوقف الاعتقالات التعسفية في محافظة الحسكة "فوراً"، وإطلاق سراح جميع الأهالي الذين قامت باعتقالهم.

وقال أبو قصرة في تصريح للوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا)، أوردته اليوم الأربعاء: "بعد أقل من يوم على مهلة وقف إطلاق النار، بدأت قسد بعمليات اعتقال تعسفية في محافظة الحسكة".

وأضاف أن "قيام قوات قسد بعمليات اعتقال تعسفية بحق العشرات من أهالي المحافظة يهدد وقف إطلاق النار بشكل كامل".

وكانت الرئاسة السورية أعلنت أمس التوصل إلى تفاهم مشترك بين الحكومة السورية، وقوات "قسد"، حول عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل محافظة الحسكة، فيما أعلنت وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش السوري، لمدة أربعة أيام، التزاماً بالتفاهم.