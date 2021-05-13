قصف صاروخي جديدة أطلق من غزة استهدف تل أبيب والقدس

01:15 ص الخميس 13 مايو 2021
قصف صاروخي جديدة أطلق من غزة استهدف تل أبيب والقدس

- أرشيفية قصف صاروخي

وكالات

أعلنت كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" استهداف تل أبيب والقدس مجددًا برشقات صاروخية جديدة، ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي في قصف منشآت مدنية في غزة، حسبما ذكرت "العربية".

ودوت صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وسقط صاروخ أطلق من غزة على مبنى في مدينة ريشون ليتسيون جنوبي تل أبيب، كما سقطو صواريخ على مدينة بيتح تكفا جنوب تل أبيب واندلع حريقًا.

وفي القدس دوت صافرات الإنذار قرب مودعين مع وصول رشقة ثالثة من الصواريخ التي أطلقت من غزة.

قصف صاروخي تل أبيب القدس غزة

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