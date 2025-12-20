وزير التعليم العالي يتفقد معهد بحوث الإلكترونيات

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقر معهد بحوث الإلكترونيات بالنزهة الجديدة، ترافقه الدكتورة شيرين محرم رئيسة المعهد، رؤساء الأقسام العلمية.

استهل الوزير الزيارة باستعراض ماكيت المباني لتوضيح مراحل إنشاء وتطوير المعهد والمدينة، ثم تفقد معرض المنتجات البحثية الذي يضم نماذج متقدمة من مخرجات البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية.

وخلال الجولة، قدمت د. عصمت عبد الفتاح، رئيس بحوث الإلكترونيات الأسبق جهاز الكشف السريع عن البكتيريا والفيروسات، فيما استعرض د. أسامة عرفة الأستاذ بقسم الطاقة العالية وتحويل الطاقة بالمعهد، جهاز إنذار ارتفاع درجة الحرارة لمحركات الاحتراق الداخلي.

كما التقى الوزير مع عدد من خريجي المنح والبرامج التدريبية للمعهد، والتقط معهم صورة تذكارية، مؤكدًا أهمية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات تطبيقية، وشملت الجولة تفقد أكاديمية "سمارت سيستمز" المتعاونة مع المعهد لنقل الخبرات الصناعية في مجال الروبوتات الصناعية، إلى جانب عدد من المعامل المركزية، مثل: معمل قياس الموجات المليمترية، ومعمل قياس معدل الامتصاص النوعي، ومعمل المخلفات الإلكترونية، ومعمل أبحاث وتصنيع بطاريات الليثيوم-أيون، ومعمل تحليل المواد باستخدام حيود الأشعة السينية، ومعمل تصنيع الدوائر الإلكترونية المطبوعة، والتي تهدف إلى دعم البحث العلمي التطبيقي وتوفير الخدمات التكنولوجية للقطاعين الأكاديمي والصناعي.

وتفقد "عاشور"، مدينة العلوم والتكنولوجيا للاطلاع على منتجات المعهد والنماذج التطبيقية لدعم الصناعة المحلية، وشهد عرض مشروع "Little Mermaid" لتنمية مهارات التواصل لدى أطفال التوحد، إضافة إلى عدد من المخرجات البحثية القابلة للتسويق، مثل: البطاريات الكربونية لتخزين الطاقة، ونظام كهرومغناطيسي صديق للبيئة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، وأنظمة توفير الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجهاز تقطير المياه المعملية، إلى جانب عرض شركة N3D المتخذة من المدينة العلمية مقر لها.

وافتتح الوزير الموقع الإلكتروني الرسمي للمدينة كمنصة رقمية متكاملة لعرض الأنشطة البحثية والتطبيقية، والخدمات التكنولوجية، ومبادرات الابتكار الخاصة بالمدينة.

وعلى هامش زيارته، أشاد "عاشور"، بالإمكانات البشرية والبنية التحتية البحثية المتميزة لمعهد بحوث الإلكترونيات، وبالإنجازات المحلية والدولية التي حققها المعهد خلال الفترة الماضية، متمنيًا للباحثين والعاملين المزيد من النجاح والتوفيق في أداء رسالتهم العلمية والوطنية، مؤكدًا أن دعم المعهد يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بما يسهم في تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا في خدمة الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.

من جانبها، أكدت شيرين محرم، التزام معهد بحوث الإلكترونيات بتنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي لتطبيقها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار التكنولوجي.

