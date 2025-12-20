كيف تعرف عدد المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمك وإلغاءها؟

كتبت- آية محمد:

في ظل التوسع الكبير في استخدام المحافظ الإلكترونية، قد يحتاج بعض المستخدمين إلى إلغاء محفظة لم يعد يستخدمها.

ولتجنب أي مشكلات أو التزامات غير مرغوب فيها، يوفر تطبيق "My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة تمكن المستخدم من الاطلاع على جميع المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمه وإلغاء ما لا يحتاج إليه بسهولة.

ويستعرض "مصراوي" في السطور القادمة خطوات إلغاء المحافظ الإلكترونية:

1- حمل تطبيق My NTRA على هاتفك الأندرويد أو الآيفون.

2- افتح التطبيق وسجل الدخول.

3- من الصفحة الرئيسية انتقل إلى الخدمات ثم خدماتي.

4- اختر المحافظ الإلكترونية واضغط استمرار.

5- أدخل الرقم القومي المسجل على خطك، ثم اضغط تأكيد حتى تصلك رسالة التحقق.

6- وبعد الضغط على تم ستظهر جميع المحافظ الإلكترونية المرتبطة بك.

7- حدد المحفظة المطلوب إلغاؤها، ثم اختر إلغاء وأكد العملية.