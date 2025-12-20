إعلان

وزير الثقافة ينعى الفنانة الكبيرة سمية الألفي

كتب : محمد شاكر

01:53 م 20/12/2025

الفنانة الراحلة سمية الألفي

كتب- محمد شاكر:

نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ببالغ الحزن، الفنانة الكبيرة سمية الألفي، التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال وزير الثقافة، في بيان، إن الفنانة الراحلة كانت من الفنانات اللاتي قدّمن مسيرة فنية متميزة، وأسهمت بأعمالها المتنوعة في إثراء المشهد الفني المصري، ونجحت في ترك بصمة خاصة لدى الجمهور من خلال ما قدمته من أدوار مختلفة.

وتقدّم الدكتور أحمد فؤاد هنو بخالص العزاء إلى أسرة الفنانة الراحلة وجمهورها ومحبيها، داعيًا المولى عزّ وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة سمية الألفي

