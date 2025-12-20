قرار جديد بشأن مواعيد وضوابط الوفاء بحقوق العمال - مستند

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر محمد جبران، وزير العمل، القرار رقم 259 لسنة 2025، بشأن مواعيد وضوابط الوفاء بحقوق العمال في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها، وذلك في إطار تعزيز الحماية القانونية للعمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم دون الإضرار بحقوقهم.

ونصت المادة (9)، بحسب القرار الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لأحكام هذا القانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها، مؤكدة أحقية العمال في الحصول على كافة حقوقهم المقررة قانونًا، مهما كانت الأوضاع القانونية أو المالية للمنشأة.

وبحسب القرار، فإن الوزير المختص يصدر قرارًا يتضمن تحديد الضوابط والإجراءات والمواعيد المنظمة للوفاء بحقوق العمال، بما يضمن سرعة صرف المستحقات، وتنظيم آليات التنفيذ، والحفاظ على التوازن بين حقوق العمال والالتزامات القانونية للمنشآت.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات والتشريعات التي تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق العمال في مختلف الظروف، خاصة في حالات التعثر أو التصفية، بما يتوافق مع أحكام قانون العمل الجديد.

