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الكرملين: أمن ومصير المواطنين الروس في دونباس أولوية لدى بوتين

01:11 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
الكرملين: أمن ومصير المواطنين الروس في دونباس أولوية لدى بوتين

فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن أمن ومصير المواطنين الروس في دونباس أولوية لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف -وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- : "إن موسكو لا ترى خطوات تشير إلى أن الجانب الأوكراني ينوي الابتعاد عن خيار القوة، والسيطرة على قواتها المسلحة المتواجدة على خط التماس في دونباس".

وحول الإجراءات التي قد تتخذها روسيا وفقًا لتطور الأوضاع، أوضح أنه من غير المناسب الحديث عن مثل هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن الوضع متوتر للغاية وأي تصريحات يمكن استخدامها بعد ذلك لخلق صورة خاطئة، لا يمكن إلا أن تسهم في زيادة هذا التوتر، ولا أريد أن أفعل ذلك.

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بوتين الكرملين دونباس دميتري بيسكوف

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