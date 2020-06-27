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مؤتمر الاتحاد الأوروبي للمانحين بشأن كورونا يجمع ٦.٨٩ مليار دولار

07:35 م السبت 27 يونيو 2020
مؤتمر الاتحاد الأوروبي للمانحين بشأن كورونا يجمع ٦.٨٩ مليار دولار

وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين

بروكسل - (د ب أ):

تلقى مؤتمر افتراضي للمانحين بشأن فيروس كورونا، نظمه الاتحاد الأوروبي، تعهدات بتقديم مساعدات بقيمة 15ر6 مليار يورو (89ر6 مليار دولار).

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في ختام المؤتمر الذى عقد عبر تقنية الإنترنت أن المبلغ سيخصص لتطوير العلاجات واللقاحات لمرض (كوفيد - 19).

أورسولا فون دير لاين بروكسل الاتحاد الأوروبي الإنترنت

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