مؤتمر الاتحاد الأوروبي للمانحين بشأن كورونا يجمع ٦.٨٩ مليار دولار

بروكسل - (د ب أ):

تلقى مؤتمر افتراضي للمانحين بشأن فيروس كورونا، نظمه الاتحاد الأوروبي، تعهدات بتقديم مساعدات بقيمة 15ر6 مليار يورو (89ر6 مليار دولار).

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في ختام المؤتمر الذى عقد عبر تقنية الإنترنت أن المبلغ سيخصص لتطوير العلاجات واللقاحات لمرض (كوفيد - 19).