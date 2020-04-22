الصين تندد بمحاولات أمريكية للبحث عن "كبش فداء" بشأن كورونا
بكين- (أ ش أ):
نددت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء بما وصفته بـ "المناورات السياسية" ومحاولات بعض المسؤولين والمشرعين الأمريكيين البحث عن (كبش فداء) للتنصل من مسؤولياتهم فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إعلان أعضاء جمهوريين بالكونجرس الأمريكي عن تقديم مشروع قانون للمطالبة بتحقيق وتعويضات من الصين بشأن تفشي فيروس (كورونا) واتهامات ذات صلة وجهها مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إلى (بكين).
وقال شوانغ إن بعض المسؤولين الأمريكيين يحاولون تشويه صورة الصين والبحث عن (كبش فداء) واللجوء إلى مناورات سياسية، للتنصل من مسؤولياتهم فيما يتعلق بالاستجابة ومكافحة فيروس كورونا.
وأضاف شوانغ أنه "في وقت يحتاج العالم بشدة إلى التكاتف والتعاون لمكافحة الفيروس، فإننا ننصح المسؤولين الأمريكيين التركيز أكثر على جهود المكافحة والتوقف عن نشر ما وصفه بـ "الفيروس السياسي".
وتابع شوانغ أن الفيروس لا يعرف حدودا، وأن الأشخاص، الذين يحاولون التنصل من مسؤولياتهم والبحث عن (كبش فداء) أنصحهم بالتركيز على شؤونهم الخاصة وخدمة مواطنيهم.
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