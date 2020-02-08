الجيش السوري يسيطر على بلدة العيس الاستراتيجية بريف حلب الجنوبي

دمشق - (د ب أ)

أعلن الجيش السوري، اليوم السبت، سيطرته على بلدة العيس وتلتها الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي، ليواصل طريقه نحو استكمال السيطرة على كامل أوتستراد "دمشق – حلب" الدولي، حيث لم يتبقى أمامه سوى عدة قرى ومواقع بمسافة تقدر بنحو 15 كلم.

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية " سيطر الجيش السوري اليوم على بلدة العيس الاستراتيجية في ريف حلب الجنوبي التي شكلت نقطة التقاء الجيش السوري القادم من ريف حلب الجنوبي مع القوات المتقدمة من ريف إدلب الشرقي".

وأضاف القائد الميداني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) " النقطة التركية الموجودة في تلة العيس وهي الأكبر في ريف حلب الجنوبي أصبحت محاصرة تماماً ، ربما يكون إخلاء النقطة بشكل كامل يوم غداً".

وأوضح القائد العسكري بأن " أوتوستراد حلب دمشق في ريف حلب الجنوبي أصبح أغلبه ساقط نارياً وبقيت بلدة الزربة ومنطقة الأيكارا التي تستعد القوات للتقدم إليها".

من جانبه، أكد قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة لما يسمى بالجيش السوري الحر الموالي لتركيا، وصول تعزيزات عسكرية تركية إلى محافظة ادلب اليوم السبت.

وقال القائد العسكري: "وصلت أكثر من 80 آلية عسكرية من معبر كفرلوسين الحدودي واتجهت إلى ريف إدلب الشرقي ، وبذلك وصلت اليوم أكثر من 600 آلية يرافقها أكثر من 3 آلاف عسكري تركي، أغلبهم من قوات الكومندوز التركي".