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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 48 مليونًا

09:44 ص الخميس 05 نوفمبر 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 48 مليونًا

أرشيفية

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات به في أنحاء العالم تجاوز 48 مليونا حتى صباح الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 48 مليونا و90 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 9ر31 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و225 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا والمملكة المتحدة والمكسيك وبيرو وإيطاليا وجنوب أفريقيا وإيران وألمانيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

نيويورك فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز

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كورونا فى مصر

  • 107925

    عدد المصابين

  • 99652

    عدد المتعافين

  • 6291

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 46971166

    عدد المصابين

  • 33855220

    عدد المتعافين

  • 1207108

    عدد الوفيات

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