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الرئيس الأوكراني يعرب عن رغبته في لقاء بوتين

12:35 م الإثنين 08 يوليو 2019
الرئيس الأوكراني يعرب عن رغبته في لقاء بوتين

فولوديمير زيلينسكي

كييف - (د ب أ):

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلادمير بوتين للقاء لإجراء مباحثات سلام في منسك.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو موجه لبوتين نشره على قناته على موقع اليوتيوب لمقاطع الفيديو اليوم الاثنين، بالتزامن مع استضافته لقادة الاتحاد الأوروبي في كييف" نحن في حاجة للحديث؟ لنتحدث".

واقترح زيلينسكي حضور قادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبيلاروس مباحثات السلام، التي قال يمكن أن تستضيفها منسك.

ويشار إلى أن جيش أوكرانيا يخوض معركة ضد انفصاليين مدعومين من روسيا في منطقتين بأقصى شرق أوكرانيا منذ خمسة أعوام. وقد وضع زيلينسكي، الذي نُصب رئيسا لأوكرانيا منذ شهرين، التوصل لحل للصراع كأولوية أساسية له.

فولوديمير زيلينسكي بوتين اليوتيوب

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