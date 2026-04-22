قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن المشهد الإقليمي الراهن يعيش حالة من التعقيد غير المسبوق، واصفًا الوضع بأنه تجاوز حدود التوتر التقليدي ليصل إلى مرحلة الإنهاك الشامل على الأصعدة العسكرية والسياسية والاستخباراتية.

ما يشهده العالم العربي سيناريو لـ "جحيم محتمل"

أضاف سعيد" خلال استضافته في برنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي، أن ما يشهده العالم العربي ليس مجرد أزمة عابرة، بل هو سيناريو لـ "جحيم محتمل" يلوح في الأفق نتيجة تعدد بؤر الصراع المشتعلة، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر حاليًا بمرحلة انتقالية كبرى ستحدد معالم المستقبل سواء اتجهت الأمور نحو حرب إقليمية شاملة أو نجحت جهود الاحتواء.

وأوضح المفكر السياسي أن التشدد الإيراني يلعب دورًا مركزيًا في حالة عدم الاستقرار، لاسيما مع توظيف طهران لشبكة وكلائها في لبنان والعراق، متمثلين في حزب الله والحشد الشعبي، وهو ما يذكي نيران النزاعات الإقليمية.

وقال إن تحركات حركة حماس تزيد من وتيرة القلق الدولي، مؤكدًا على ضرورة بناء تحالفات استراتيجية تهدف إلى التهدئة وتفكيك معضلة الميليشيات المسلحة التي باتت تتحكم في مسارات الأحداث.

واختتم عبد المنعم سعيد، حديثه بالإشارة إلى أن المستفيد الأكبر من ديمومة هذا الصراع هما إسرائيل والصين، داعيًا القوى الفاعلة إلى تبني رؤية استراتيجية مغايرة للتعامل مع أدوات القوة التي تمتلكها بعض الدول في المنطقة.

اللواء أسامة كبير يكشف تفاصيل عملية "العصف المأكول" وتطورات قصف لبنان

أستاذ علوم سياسية: موازين القوة تميل لأمريكا وإسرائيل.. وإيران تركز على الصمود والندية