عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة ثريا بدوي، اجتماعًا اليوم الأربعاء مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال ومقترحات تطوير منظومة المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وأعضاء اللجنة.

تفاصيل اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب

سادت الجلسة حالة من الحوار البناء والتفاؤل بشأن مستقبل الصحافة القومية، مع تأكيد أهمية دورها كإحدى أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، ومصدر رئيسي لتشكيل الوعي العام، والحفاظ على رموزها ومؤسساتها التاريخية.

وأكدت الدكتورة ثريا بدوي، تقدير اللجنة لجهود الهيئة الوطنية للصحافة في الحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية وتطوير أدائها، مشددة على دعم البرلمان لأي خطوات من شأنها تعزيز استقرارها المالي والتشغيلي.

واستعرض المهندس عبد الصادق الشوربجي، من جانبه، تقريرًا شاملًا مدعومًا بالأرقام حول مشروعات التطوير التي تنفذها الهيئة، والتي تستهدف تحقيق التوازن المالي عبر الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية.

وأوضح "الشوربجي" أن السنوات الخمس الماضية شهدت جهودًا مكثفة لتطوير المحتوى الصحفي، وتحديث النظم المالية والهياكل الإدارية، مع التركيز على تحسين جودة المحتوى والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية والأكواد الصحفية المعتمدة.

وكشف رئيس الهيئة، عن تشكيل لجنة للتطوير المهني لمراجعة السياسات التحريرية ومتابعة الأداء، إلى جانب عقد اجتماعات ربع سنوية مع مجالس التحرير، فضلًا عن لجنة أخرى لمتابعة وتقييم أداء البوابات الإلكترونية للمؤسسات الصحفية.

وأشار إلى الاهتمام بتطوير المنصات الرقمية، وإطلاق بوابات متخصصة مثل: "الأهرام أوتو" و"الأهرام إنفو" والأهرام بيزنس، إلى جانب دعم البوابات الأجنبية لتعزيز دور الإعلام المصري في مخاطبة الخارج والجاليات والسفارات.

خطة استثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية

عرض "الشوربجي" فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، خطة استثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، عبر مشروعات متعددة أبرزها إنشاء مشروع سكني إداري تجاري على أرض المقطم تابع لمؤسسة الأهرام، ومدرستين دوليتين بالقليوبية، ومشروع نادٍ رياضي في التجمع.

وأشار إلى صدور قرار جمهوري لإنشاء جامعة بمصر الجديدة لصالح مؤسسة أخبار اليوم، إلى جانب الموافقة على إنشاء مدرسة دولية في القطامية، فضلًا عن خطط مؤسسة الجمهورية لإنشاء مدرسة دولية ببلبيس، ومؤسسة روزاليوسف لإنشاء مدرسة دولية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتطرق رئيس الهيئة، إلى جهود معالجة المديونيات السيادية المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والضرائب، من خلال إعادة الجدولة والالتزام بالسداد وفق الإمكانات المتاحة، مؤكدًا اعتماد 62 ميزانية مالية للمؤسسات الصحفية القومية، بعد تراكم تأخر في الاعتماد منذ عام 2012.

واستعرض ما تم تحقيقه في ملف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين، مشيرًا إلى صرف المستحقات فور الإحالة للمعاش، في إطار تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالصحافة القومية.

وأجاب وفد الهيئة، خلال الاجتماع، على تساؤلات النواب بشأن تطوير المحتوى، والتحول الرقمي، ورواتب الصحفيين.

وأكدت رئيسة اللجنة، في ختام اللقاء، أن البرلمان سيتبنى مقترحات المؤسسات الصحفية القومية المتعلقة بمعالجة الديون السيادية، بالتنسيق مع الحكومة، عبر مشروعات قوانين مستقبلية بالتعاون بين اللجنة والهيئة الوطنية للصحافة.

ويذكر أنه شارك في الاجتماع كل من النائبين عماد الدين حسين وإنجي أنور، وكيلي اللجنة، وعدد من أعضائها، إلى جانب علاء ثابت وكيل الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام، وحمدي رزق عضو الهيئة.

