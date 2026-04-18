أكدت إيساورا ليال، السكرتير الثاني لمجلس النواب الإسباني، دعم إسبانيا لرؤية مصر القائمة على ترسيخ السلام وتعزيز الحوار ورفض الحروب.

وأوضحت خلال مشاركتها في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ضرورة العمل على تحويل وقف إطلاق النار في إيران ولبنان إلى وقف دائم، مع وقف الهجمات على دول الخليج ولبنان، وإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مشددة على أهمية إرساء نظام دولي يدعم احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب.

وأكدت أن الدبلوماسية والحوار يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق السلام، لافتة إلى أن إسبانيا تنحاز دائمًا لقيم السلام والإنسانية عبر المفاوضات والحلول السلمية.

أيمن محسب: فتح هرمز انفراجة مؤقتة.. والاقتصاد العالمي تحت الضغط



