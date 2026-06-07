أعرب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية عن ارتياحهم وسعادتهم عقب الانتهاء من أداء امتحان مادة الهندسة، مؤكدين أن الأسئلة جاءت واضحة ومباشرة، وفي مستوى الطالب المتوسط، ومن داخل المنهج الدراسي المقرر.

أسئلة متنوعة ووقت كافٍ للإجابة



وأشار عدد من الطلاب إلى أن الامتحان تضمن أفكارًا متنوعة ومتدرجة في مستوى الصعوبة، ما أتاح الفرصة لمعظم الطلاب للإجابة على جميع الأسئلة بسهولة، دون وجود أجزاء معقدة أو غير متوقعة، مؤكدين أن الوقت المخصص للامتحان كان كافيًا لإنهاء الإجابات ومراجعتها.

رضا أولياء الأمور عن مستوى الامتحان



كما أبدى أولياء الأمور رضاهم عن مستوى الامتحان، معربين عن أملهم في أن تأتي الامتحانات المتبقية بنفس المستوى من الوضوح والموضوعية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

انتظام الامتحانات داخل اللجان



وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية قد انطلقت وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم، حيث أدى الطلاب امتحانات التربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات واللغة العربية والخط والإملاء، فيما أدوا اليوم امتحان مادة الهندسة ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع.

متابعة مستمرة من المديرية



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استمرار المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، مع توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في هدوء وانتظام.

امتحانات الغد واستكمال الجدول



ومن المقرر أن يؤدي الطلاب غدًا امتحاني اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، على أن تستمر الامتحانات حتى الخميس المقبل، وسط استعدادات مكثفة من المديرية لضمان انتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان على مستوى المحافظة.