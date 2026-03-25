أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وأزمة الطقس السيء على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء، مع تدفق السحب الرعدية الممطرة.

وقالت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الأمطار في هذه المناطق متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، ويصاحبها تساقط لحبات البَرَد، مع تحذيرات للسائقين والمواطنين أثناء الحركة على الطرق.

حالة الطقس في جنوب الصعيد

وأوضحت "الأرصاد" أن مناطق جنوب الصعيد سوف تشهد ظهور سحب منخفضة ومتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة.

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح وانخفاض الرؤية الأفقية

ونبهت "الهيئة" إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، داعية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر أثناء التنقل.

وأرفقت هيئة الأرصاد، صورًا لخرائط توضيحية توضح مناطق تأثير الأمطار الرعدية والنشاط الريحي، لتسهيل متابعة الحالة الجوية لحظة بلحظة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

