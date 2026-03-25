كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي ليفربول استقرت على الإبقاء على المدير الفني أرني سلوت، وعدم إقالته بنهاية الموسم الحالي، رغم النتائج غير المرضية التي حققها الفريق.

وخلال الفترة الماضية، ترددت أنباء حول إمكانية رحيل المدرب الهولندي، الذي يقضي موسمه الثاني مع الفريق، خاصة في ظل تراجع الأداء في مختلف البطولات، على الرغم من الصفقات التي أبرمها النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

أسباب دعم مستقبل سلوت مع ليفربول

وبحسب ما أوردته صحيفة إندبندنت البريطانية، فإن مسؤولي ليفربول يرون أن هناك مبررات واضحة لتراجع النتائج، أبرزها كثرة الإصابات داخل الفريق.

كما أشارت التقارير إلى أن الحالة النفسية للاعبين تأثرت بشكل كبير بعد وفاة زميلهم ديوجو جوتا في يوليو الماضي، وهو ما انعكس على أداء الفريق.

مدة عقد سلوت مع ليفربول

ويستمر عقد أرني سلوت مع ليفربول حتى صيف عام 2027، ما يعزز من استقرار موقفه داخل النادي خلال الفترة المقبلة.