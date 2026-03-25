إيران تعلن عن قواعد جديدة للعبور من مضيق هرمز

كتب : وكالات

07:50 م 25/03/2026

إبراهيم ذو الفقاري

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، إبراهيم ذو الفقارى، أن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، مؤكدًا أنه مغلق "أمام الظالمين وحلفائهم"، وأن قرار منح تصاريح المرور بات بيد إيران بشكل كامل.

وأوضح المتحدث الإيراني، في بيان اليوم الأربعاء، أن قواعد العبور عبر المضيق أُعيدت صياغتها بشكل حازم، بحيث لا يسمح بالمرور لأي جهة مرتبطة بالخصوم، مشيرًا إلى أن ما يجري يأتي ضمن معادلة متعددة الأبعاد أعدّتها طهران.

وأضاف أن مستوى التأثير في أسواق النفط، بما في ذلك ارتفاع حدة التوتر المرتبط بأسعاره، يخضع لسيطرة بلاده، معتبرا ذلك أحد أدوات المواجهة.

وأشار إلى أن القوات الإيرانية تواصل تعزيز قدراتها، وأن صمود الشعب يتزايد مع مرور الوقت، لافتًا إلى أن الأطراف المقابلة قد تصل إلى قناعة بنتائج الحرب وتُجبر على القبول بالتفاوض.

وأكد أن الهجمات لم تستهدف فقط البنية العسكرية للخصوم، بل طالت ما وصفه بـ"النظام الذي صنعوه لأنفسهم"، موضحًا أن مؤشرات التراجع بدأت تظهر بشكل متزايد.

وشدد على أن إيران تصنع المعادلات استنادًا إلى تاريخها وجغرافيتها، مؤكدا أنها باقية وقادرة على فرض رؤيتها، وأن الشعب الإيراني ماض في المعركة بإصرار وأمل.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز
رياضة عربية وعالمية

تقارير تكشف موقف ليفربول من مستقبل سلوت مع الريدز

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
حوادث وقضايا

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
إيران تعلن عن قواعد جديدة للعبور من مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

إيران تعلن عن قواعد جديدة للعبور من مضيق هرمز

مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي
رياضة محلية

مصدر يكشف كواليس إقالة لجان التخطيط والإسكاوتنج والتعاقدات بالأهلي

* ترامب يتوعد إيران بـ"فتح أبواب الجحيم" إذا لم تتقبل هزيمتها عسكريًا (البيت الأبيض)
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟