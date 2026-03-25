أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني، إبراهيم ذو الفقارى، أن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، مؤكدًا أنه مغلق "أمام الظالمين وحلفائهم"، وأن قرار منح تصاريح المرور بات بيد إيران بشكل كامل.

وأوضح المتحدث الإيراني، في بيان اليوم الأربعاء، أن قواعد العبور عبر المضيق أُعيدت صياغتها بشكل حازم، بحيث لا يسمح بالمرور لأي جهة مرتبطة بالخصوم، مشيرًا إلى أن ما يجري يأتي ضمن معادلة متعددة الأبعاد أعدّتها طهران.

وأضاف أن مستوى التأثير في أسواق النفط، بما في ذلك ارتفاع حدة التوتر المرتبط بأسعاره، يخضع لسيطرة بلاده، معتبرا ذلك أحد أدوات المواجهة.

وأشار إلى أن القوات الإيرانية تواصل تعزيز قدراتها، وأن صمود الشعب يتزايد مع مرور الوقت، لافتًا إلى أن الأطراف المقابلة قد تصل إلى قناعة بنتائج الحرب وتُجبر على القبول بالتفاوض.

وأكد أن الهجمات لم تستهدف فقط البنية العسكرية للخصوم، بل طالت ما وصفه بـ"النظام الذي صنعوه لأنفسهم"، موضحًا أن مؤشرات التراجع بدأت تظهر بشكل متزايد.

وشدد على أن إيران تصنع المعادلات استنادًا إلى تاريخها وجغرافيتها، مؤكدا أنها باقية وقادرة على فرض رؤيتها، وأن الشعب الإيراني ماض في المعركة بإصرار وأمل.