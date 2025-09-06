كتب- عمرو صالح:

رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بالحضور في صالون الشهري للجنة الشؤون العربية.

وقال نقيب الصحفيين: جئت اليوم لاستماع واتعلم في حضرة ضيوف أجلاء وعلماء كبار.. أرحب بالحضور الكريم في حضرة الاحتفال بذكرى المولد النبوي، وأتذكر في المحفل البطولة والفداء في فلسطين الحبيبة".

وأضاف البلشي، أبلغكم بترحاب الزميل محمد الشاذلي، الذي منعته الظروف لوفاة عمه عن الحضور والترحيب بكم، كما أتوجه بالشكر للزميلة أميرة العناني رئيس القسم الديني بجريدة الدستور على دورها في تنظيم الفعالية.

وأكد أن مبادرة صحح مفاهيمك التي أطلقتها الوزارة رسالة وعي تمتد لكل بيت ومدرسة وشارع لبناء وعي ديني رشيد، مختتمًا: أرحب بجميع الزملاء الذين سوف يستلمون تأشيرات العمرة وأتمنى منهم أن يدعو لنا.

وبدأت منذ قليل، فعاليات الصالون الشهري الذي تنظمه لجنتا الشئون العربية والخارجية، والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

ويأتي الصالون بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ويناقش الحملة التوعوية الموسعة، التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت عنوان "صحح مفاهيمك"، والتي تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع، وتعزيز القيم الدينية الصحيحة، التي تسهم في بناء وعي وطني رشيد.

اقرأ أيضا:

القاهرة 33 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

عباس شراقي: بدء ارتفاع معدل هطول الأمطار في حوض النيل الأزرق