الجيزة تواصل حملات رفع التعديات والإشغالات بهذه المناطق

كتب : أحمد العش

04:58 م 14/01/2026
تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في تنفيذ حملات رفع الإشغالات ومنع التعديات علي الطريق العام وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وضبط الشارع وتيسير حركة المواطنين.

وأسفرت الحملة الصباحية التي نفذت بنطاق الموقف القديم والجديد، الرياح الناصري، وكوبري الجلاتمة عن رفع الإشغالات المخالفة من الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والكافيهات والباعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن المدينة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وسلامة المارة.

وأكد المهندس عادل النجار، على استمرار تنفيذ حملات رفع الإشغالات بشكل دوري وحاسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الانضباط والالتزام بالقانون وتحقيق الصالح العام.

ويذكر أنه تابع الحملات كل من: اللواء مجدي عبد المتعال، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، واللواء حسن دكروري، مدير شرطة المرافق والجهات المعنية.

حملات رفع التعديات الجيزة المهندس عادل النجار

