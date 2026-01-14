أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بناءً على تكليفات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وأعضاء مجلس إدارة الجهاز، عن فتح باب المشاركة في جلسة مشورة مجتمعية يوم الخميس 22 يناير 2026، لمناقشة مسودة القواعد المنظمة لربط محطات إنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية بنظام صافي القياس على شبكة شركات توزيع الكهرباء.

وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار دوره التنظيمي، وسعيه المستمر إلى تطوير الأطر الفنية والتنظيمية الحاكمة لربط محطات التوليد الموزع بالشبكة الكهربائية، بما يضمن كفاءة التشغيل، وجودة التغذية الكهربائية، واستدامة المرفق.

وتستهدف جلسة المشورة المجتمعية إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركات توزيع الكهرباء، والمطورين والمستثمرين، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، وممثلي المستهلكين، للاطلاع على مسودة القواعد المقترحة، وإبداء الملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطوير الإطار التنظيمي لصافي القياس.

وأشار الجهاز إلى أنه يمكن المشاركة بالحضور الشخصي أو عن بُعد (Online)، مع إتاحة الاطلاع على المستندات وتسجيل الملاحظات من خلال الموقع الرسمي للجهاز عبر الرابط: https://egyptera.org/ar/NM.aspx

وأكيد الجهاز على أهمية المشاركة الفعالة من جميع الجهات ذات الصلة، لما لها من دور محوري في تحقيق الشفافية، وتحسين جودة التطبيق، وتعزيز ربط محطات الطاقة الشمسية بشبكات التوزيع وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يحفظ حقوق المستهلكين ويدعم التحول للطاقة النظيفة.