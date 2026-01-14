إعلان

تنظيم الكهرباء يفتح باب المشورة المجتمعية لقواعد ربط محطات الطاقة الشمسية

كتب : محمد صلاح

04:48 م 14/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بناءً على تكليفات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وأعضاء مجلس إدارة الجهاز، عن فتح باب المشاركة في جلسة مشورة مجتمعية يوم الخميس 22 يناير 2026، لمناقشة مسودة القواعد المنظمة لربط محطات إنتاج الكهرباء من الخلايا الشمسية بنظام صافي القياس على شبكة شركات توزيع الكهرباء.

وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار دوره التنظيمي، وسعيه المستمر إلى تطوير الأطر الفنية والتنظيمية الحاكمة لربط محطات التوليد الموزع بالشبكة الكهربائية، بما يضمن كفاءة التشغيل، وجودة التغذية الكهربائية، واستدامة المرفق.

وتستهدف جلسة المشورة المجتمعية إتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركات توزيع الكهرباء، والمطورين والمستثمرين، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، وممثلي المستهلكين، للاطلاع على مسودة القواعد المقترحة، وإبداء الملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطوير الإطار التنظيمي لصافي القياس.

وأشار الجهاز إلى أنه يمكن المشاركة بالحضور الشخصي أو عن بُعد (Online)، مع إتاحة الاطلاع على المستندات وتسجيل الملاحظات من خلال الموقع الرسمي للجهاز عبر الرابط: https://egyptera.org/ar/NM.aspx

وأكيد الجهاز على أهمية المشاركة الفعالة من جميع الجهات ذات الصلة، لما لها من دور محوري في تحقيق الشفافية، وتحسين جودة التطبيق، وتعزيز ربط محطات الطاقة الشمسية بشبكات التوزيع وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يحفظ حقوق المستهلكين ويدعم التحول للطاقة النظيفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك محطات الطاقة الشمسية الكهرباء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
رياضة محلية

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
حسن شحاتة قبل مباراة مصر والسنغال: "احنا مبنخافش من حد"
رياضة محلية

حسن شحاتة قبل مباراة مصر والسنغال: "احنا مبنخافش من حد"
الإعدام للمتهمين بقتل شاب وسرقة "توكتوك" لشراء المخدرات في الخليفة
حوادث وقضايا

الإعدام للمتهمين بقتل شاب وسرقة "توكتوك" لشراء المخدرات في الخليفة
مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
حوادث وقضايا

مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور