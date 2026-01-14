قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استكمالا للجولة التفقدية التي قام بها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و يوهي ماتسوموتو، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني بالمدرسة المصرية اليابانية، أجرى الوزيران زيارة تفقدية بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

وبحسب بيان، رافق الوزيران خلال الجولة السفير ايواى فوميو سفير اليابان بالقاهرة والدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وخلال الزيارة، تفقد الوزيران عددًا من اللجان الامتحانية، حيث تفقدا لجنة طالبات الصف الأول الثانوي خلال امتحان مادة الدراسات الاجتماعية واستخدام الطالبات للتابلت المدرسي في أداء الامتحان.

وأجرى الوزيران حوارًا مع عدد من طالبات الصف الأول الثانوي عقب انتهاء الامتحان حول آرائهما في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث أعربت الطالبات عن استفادتهن من دراسة المادة ودورها في تنمية مهارات التفكير وحل المشكلات، كما أكدن إتمامهن كافة مراحل المادة، وأعربن عن تطلعهن للحصول على الشهادة المعتمدة.

وفي هذا السياق، أشاد وزير التعليم الياباني بمستوى الطالبات، وبالجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدًا مواصلة كافة سبل التعاون مع الجانب المصري لتطوير العملية التعليمية بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وفي ختام الزيارة، وجّه الوزير الياباني دعوة رسمية إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لزيارة اليابان في أقرب وقت، وذلك لمواصلة تعزيز التعاون المشترك، والاطلاع على أحدث التجارب اليابانية في تطوير التعليم، ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في هذا المجال الحيوي.

