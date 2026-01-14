وكيلا "النواب" يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس

تفقد وكيلا مجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، اليوم الأربعاء، انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.

وأشاد الوكيلان بسير العملية الانتخابية والشكل الحضاري الذي يليق بالمؤسسة العريقة، كما تقدما بالتهنئة إلى رؤساء اللجان والوكلاء وأمناء السر الفائزين بالعملية الانتخابية، متمنين لهم التوفيق في أداء مهامهم خلال المرحلة المقبلة .

والتقط وكيلا المجلس بعض الصور التذكارية مع هيئة مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب.