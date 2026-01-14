إعلان

وكيلا "النواب" يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس

كتب : نشأت علي

04:53 م 14/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الدكتور عاصم الجزار و محمد الوحش (4)
  • عرض 4 صورة
    الدكتور عاصم الجزار و محمد الوحش (3)
  • عرض 4 صورة
    الدكتور عاصم الجزار و محمد الوحش (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد وكيلا مجلس النواب، الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، اليوم الأربعاء، انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.

وأشاد الوكيلان بسير العملية الانتخابية والشكل الحضاري الذي يليق بالمؤسسة العريقة، كما تقدما بالتهنئة إلى رؤساء اللجان والوكلاء وأمناء السر الفائزين بالعملية الانتخابية، متمنين لهم التوفيق في أداء مهامهم خلال المرحلة المقبلة .

والتقط وكيلا المجلس بعض الصور التذكارية مع هيئة مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عاصم الجزار مجلس النواب محمد الوحش انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
حوادث وقضايا

مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
رياضة محلية

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مدارس

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. محمد إمام يعلن مشاركة بسنت شوقي في مسلسل "الكينج"
بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله
رياضة محلية

بعد الشائعات.. وزير الرياضة يطمئن على الحالة الصحية لحسن شحاتة بمنزله

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور