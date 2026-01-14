إعلان

"بيت الزكاة والصدقات" يوزع آلاف البطاطين والألحفة والعبوات الغذائية

كتب : أحمد الجندي

02:12 م 14/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بيت الزكاة والصدقات
  • عرض 3 صورة
    بيت الزكاة والصدقات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس الأمناء، الانتهاء من توزيع عشرات الآلاف من البطاطين والألحفة وعبوات المواد الغذائية في محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط والقليوبية، ضمن حملة "دفء وطمأنينة" التي انطلقت مع دخول فصل الشتاء هذا العام لإدخال الدفء والطمأنينة على المستحقين والأُسَر الأوْلى بالرعاية.

وأكد بيت الزكاة والصدقات في بيان له اليوم الأربعاء، أن الحملة تأتي في إطار جهود البيت لإدخال الدفء والطمأنينة على المستحقين والأُسَر الأَوْلى بالرعاية، بتخفيف الأعباء المعيشية التي تواجههم في فصل الشتاء، خاصة في ظل الظروف المُناخية القاسية التي تواجهها تلك الأسر.

وبحسب بيان، تستهدف حملة "دفء وطمأنينة" دعم الأُسَر المستحقِّة في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك بتوفير بطاطين وألحفة وعبوات مواد غذائية لتعزيز الحماية المجتمعية لهم لمواجهة الظروف المناخية الصعبة طوال فصل الشتاء، وذلك ضمن برنامج "ستر وغطاء"، أحد البرامج التنموية الموجَّهة لرعاية الأُسَر الأكثر احتياجًا في كل المحافظات.

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ونشاط للرياح حتى الاثنين المقبل

في نقاط.. أبرز المعلومات عن مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي

25 صورة جوية تكشف أحدث الأعمال بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيت الزكاة والصدقات العبوات الغذائية البطاطين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

«ممنوع الركن هنا».. تفاصيل واقعة جردت أساتذة جامعة قنا من امتيازاتهم
أخبار المحافظات

«ممنوع الركن هنا».. تفاصيل واقعة جردت أساتذة جامعة قنا من امتيازاتهم
إعلام عبري يكشف سبب مغادرة طائرة نتنياهو الأجواء الإسرائيلية
شئون عربية و دولية

إعلام عبري يكشف سبب مغادرة طائرة نتنياهو الأجواء الإسرائيلية
هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
رياضة محلية

هل يفاجئ حسام حسن الجميع؟.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
بالأسماء.. توطين بدائل محلية لـ31 دواءً بعد وقف استيراد نظائرها
أخبار مصر

بالأسماء.. توطين بدائل محلية لـ31 دواءً بعد وقف استيراد نظائرها
التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني
مدارس

التعليم تنفي صدور قرار بتدوير مديري المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
ننشر التشكيل الكامل لانتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب
السيسي وبولس يبحثان تعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
"اتفرج ببلاش على ماتش مصر والسنغال".. تردد القناة الناقلة مجانًا على النايل سات
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور