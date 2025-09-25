استئصال ورم بالقنوات المرارية دون جراحة في مستشفى أحمد ماهر التعليمي

كتب - أحمد جمعة:

نجح الفريق الطبي بوحدة المناظير المتقدمة بمستشفى أحمد ماهر التعليمي في إنقاذ مريض يبلغ من العمر 57 عامًا، كان يعاني من انسداد متكرر بالقنوات المرارية، سبق أن أُجريت له عدة مناظير لتركيب دعامات.



وأوضح الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن المريض وصل في حالة إعياء شديد، وكشفت الفحوصات عن وجود ورم بمدخل القناة المرارية مع نسبة عالية من التحور، وهو ما كان يهدد حياته بشكل خطير.



وأضاف أنه تم إجراء منظار موجات صوتية وأخذ عينة للتشخيص، وكان من المقرر تجهيز المريض لجراحة كبرى لاستئصال الورم، إلا أن الفريق الطبي نجح في إجراء منظار قنوات مرارية متقدم، استُئصل خلاله الورم بالكامل دون الحاجة إلى تدخل جراحي، في عملية استغرقت نحو نصف ساعة فقط.



وأكد رئيس الهيئة أن نجاح العملية يعكس كفاءة ومهارة الفريق الطبي بوحدة المناظير المتقدمة، وقدرتهم على التعامل مع الحالات المعقدة دون جراحة، مما يقلل من المضاعفات ويسرع عملية التعافي، حيث خرج المريض من المستشفى في اليوم التالي بحالة جيدة ودون أي مضاعفات.



وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود الفريق الطبي المكون من: د. هشام الوكيل، استشاري مناظير الجهاز الهضمي، د. محمد زكريا، استشاري مناظير الجهاز الهضمي، إلى جانب فريق التخدير والتمريض ووحدة مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى.