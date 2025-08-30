محافظ القاهرة: نقل 1000 ميكروباص يخدم 7 خطوط من ميدان رمسيس

كتب- محمد نصار:

أجرى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمحيط ميدان رمسيس لمتابعة أعمال إعادة الانضباط للمنطقة المحيطة بالميدان شملت موقف أحمد حلمي وكوبري الليمون، وذلك في إطار جهود الدولة لإعادة تخطيط الميدان.

رافق محافظ القاهرة، في جولته، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم نقل ما يقارب 130 كشكًا، وباكية من فوق كوبري الليمون، وازالة الإشغالات المتواجدة أعلاه، بعد نقل الباعة الجائلين لأماكن بديلة.

وشدد محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضاري للمكان.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم إعادة ترميم كوبري الليمون التراثي والحفاظ عليه كأحد معالم القاهرة الخديوية، بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري، وهيئة السكك الحديدية.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الفترة القادمة ستشهد عملية إخلاء لكافة إشغالات الباعة وسيارات الأجرة من ميدان رمسيس، ونقلها إلى أماكن حضارية ضمن أعمال إعادة الانضباط للمنطقة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم إزالة الإشغالات من موقف أحمد حلمي بشبرا وجار إعادة تخطيطه ورفع كفاءته استعدادًا لنقل ما يقارب 1000 سيارة ميكروباص إليه اعتبارًا من يوم الإثنين القادم من المتواجدين بمواقف عشوائية أعلى كوبري الليمون، وبميدان رمسيس.

السيارات التي سيتم نقلها تخدم خطوط كفر الشيخ، والمنصورة، والمحلة، والإسكندرية، وبني سويف، والفيوم، وبنها، وسيتم نقلها إلى الموقف الحضاري بأحمد حلمي الذي يبعد مسافة قصيرة جدًا عن المكان غير المنظم المتواجدة به.