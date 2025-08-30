إعلان

سحب على القاهرة وأجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم السبت

06:30 ص السبت 30 أغسطس 2025
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (8)
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (4)
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (6)
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (7)
    توافد العائلات على شواطئ الإسكندرية (2)
    شواطئ الإسكندرية (3)
كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا.

كما توقعت تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت إلى ظهور سحب منخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة
