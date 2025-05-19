اتحاد الكتاب: حصلنا على تعهد بتأجيل إغلاق بيوت الثقافة المستأجرة

كتب- محمد شاكر:

عقدت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، مساء أمس الأحد اجتماعا مهما بمقر الاتحاد بالزمالك، بمشاركة المجلس الاستشاري الأعلى بنقابة، مع اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بحضور الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، حول قرارات هيئة قصور الثقافة الأخيرة وما أثير حول إغلاق بيوت الثقافة المستأجرة.

وقال الكاتب أحمد قرني عضو المجلس الاستشاري الأعلى بنقابة اتحاد الكتاب ورئيس النقابة الفرعية لكتاب بني سويف والفيوم، في تصريحات لمصراوي: حرصا من نقابة اتحاد الكتاب وتقديرها للموقف وغضبة الأدباء فقد دعا الاتحاد لهذا الاجتماع، حيث تحدث رئيس الاتحاد عن أهمية الشراكة الثقافية بين نقابة الكتاب وبين وزارة الثقافة وأكد خلال كلمته على أهمية الثقافة والهيئة لكونها تتعامل مع الكتاب والمواهب في كل المجالات.

وأضاف قرني: تحدث بعد ذلك اللواء خالد اللبان حول رؤيته لتطوير هيئة قصور الثقافة وكيفية تنمية مواردها وطرح ما أثير حول غلق بيوت الثقافة في الأماكن المستأجرة وأن هناك مقرات لا تتجاوز عدة أمتار ولا تصلح لإقامة الأنشطة ولا تليق بمكانة المثقف والفنان وبعضها يظل مغلقا طوال العام بلا عمل مع تغيب الموظفين الدائم وأنه يمتلك رؤية سيقدمها قريبا لوزارة الثقافة لتنمية الموارد.

وأكمل قرني: استمع " اللبان" إلى آراء الزملاء وانتقادتهم للقرار من كل جوانبه وأهمية إتاحة الثقافة لكل ربوع مصر، واستمر الاجتماع لعدة ساعات.

وختم قرني بقوله: انتهى اللقاء باقتراح تشكيل لجنة لمتابعة أنشطة وفعاليات البيوت المزمع غلقها، وأي بيت ثقافة أو مكان يثبت فاعليته وقيامه بأنشطة حقيقية ستتكفل الهيئة بتدبير مكان لائق قبل قرار الغلق، وأوضح أنه بالنسبة لتلك المقرات سيؤجل قرار إخلائها لحين رأيي اللجنة.

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