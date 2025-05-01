وزير الري: احترافية العاملين تمكنهم من إدارة ندرة مائية في منظومة بها 55 ألف كم قنوات مكشوفة

كتب- محمد نصار:

توجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالتحية للعاملين بالوزارة في كل المواقع على مستوى الجمهورية، بمناسبة عيد العمال.

وأعرب الدكتور سويلم، في بيان الخميس، عن تقديره للجهود المتميزة التي يبذلها العاملون بالري لخدمة المواطنين في كل مكان والتي تعد مثالًا للعمل الجاد والعطاء المتواصل لدعم مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية، موضحًا أن هذا التفاني والإخلاص في العمل هو ما عهدناه دوما من أبناء وزارة الري.

وأشار الوزير، إلى أن احترافية العاملين بالري تمكنهم من إدارة ندرة مائية في منظومة بها 55 ألف كم قنوات مكشوفه وأكثر من 50 ألف منشأ مائي.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن تنمية موارد الوزارة المالية من خلال استثمار أملاك الوزارة وزيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى مكن الوزارة من توفير الدعم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم.

كما أن توفير التدريب اللازم وإعادة هيكلة المنظومة أدى لرفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات بما ينعكس إيجابيًا على حسن إدارة منظومة العمل بمختلف الجهات، وتمكين الكوادر البشرية في الوزارة من تحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.

وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور سويلم، أن مناسبة عيد العمال التي تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية تعد فرصة للتأكيد على حالة الاستنفار القائمة بكل جهات الوزارة لضمان جاهزية المنظومة المائية بجميع مكوناتها من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية للتعامل بكفاءة مع الطلب المرتفع على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات، مع مواصلة التصدي لكل أشكال التعديات على المجاري المائية وإزالتها.

وأعرب وزير الري، عن يقينه في أن مجهودات العاملين المتميزة خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة ستكون هي العامل الأبرز لضمان تحقيق النجاح في هذه الفترة وتوفير الاحتياجات المائية للمنتفعين كافة.

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