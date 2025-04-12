إعلان

وزير الصحة: بعض الدول طلبت نقل جرحى غزة للمشاركة في علاجهم

12:41 م السبت 12 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب
  • عرض 7 صورة
    اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب
  • عرض 7 صورة
    اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب
  • عرض 7 صورة
    اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب
  • عرض 7 صورة
    اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب
  • عرض 7 صورة
    اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد جمعة:
تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن مصر داعمة لاتحاد الأطباء العرب، مؤكدًا ضرورة تمثيل في الاجتماع الذي يعقده مجلس وزراء الصحة العرب على هامش مؤتمر منظمة الصحة العالمية مايو المقبل.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، اليوم السبت، بحضور ممثلين عن 18 دولة.

وأضاف الوزير، أنه من المهم أن يعود الاتحاد بقوة للعمل لأن هناك قضايا وتحديات كثيرة في الدول العربية ليس فقط في غزة ولكن يوجد تفاوت في الإمكانيات والتحديات.

وأشار إلى أن دور الاتحاد سيكون مهمة في معالجة الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، لافتًا إلى أن بعض الدول طلبت نقل جرحى للمشاركة في علاجهم، حيث استقبلت تلك الدول 18% من عدد الحالات التي استقبلتها مصر.

وشدد على ضرورة تكامل الاتجاهات بين الجمعيات والنقابات الطبية مع الحكومات، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 2000 طبيب تقدموا للتبرع في علاج المصابين والجراحة الفلسطينيين في تخصصات معقدة.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

الزراعة تكشف سبب تأجيل موعد افتتاح معرض الزهور 2025

اليوم.. السيسي يستقبل الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو

بعد زيادة أسعار الوقود.. تعرف على عقوبة التلاعب بأسعار تعريفة المواصلات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الصحة غزة وزير الصحة والسكان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان