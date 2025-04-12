وزير الصحة: بعض الدول طلبت نقل جرحى غزة للمشاركة في علاجهم

كتب- أحمد جمعة:

تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن مصر داعمة لاتحاد الأطباء العرب، مؤكدًا ضرورة تمثيل في الاجتماع الذي يعقده مجلس وزراء الصحة العرب على هامش مؤتمر منظمة الصحة العالمية مايو المقبل.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، اليوم السبت، بحضور ممثلين عن 18 دولة.

وأضاف الوزير، أنه من المهم أن يعود الاتحاد بقوة للعمل لأن هناك قضايا وتحديات كثيرة في الدول العربية ليس فقط في غزة ولكن يوجد تفاوت في الإمكانيات والتحديات.

وأشار إلى أن دور الاتحاد سيكون مهمة في معالجة الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، لافتًا إلى أن بعض الدول طلبت نقل جرحى للمشاركة في علاجهم، حيث استقبلت تلك الدول 18% من عدد الحالات التي استقبلتها مصر.

وشدد على ضرورة تكامل الاتجاهات بين الجمعيات والنقابات الطبية مع الحكومات، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 2000 طبيب تقدموا للتبرع في علاج المصابين والجراحة الفلسطينيين في تخصصات معقدة.

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