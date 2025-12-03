رئيس "المحطات المائية" للكهرباء يتابع سير العمل بمحطة كهرباء إسنا

زاهي حواس من الأهرامات: "لا أساس للمدينة المفقودة"

أجرى المهندس هشام كمال، رئيس هيئة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى محطة كهرباء إسنا؛ لمتابعة سير الأعمال الجارية وخطط رفع كفاءة التشغيل والإنتاج داخل المحطة.

واستمع رئيس الهيئة خلال جولته إلى عرض تفصيلي من مسؤولي التشغيل والصيانة حول موقف المولدات والتوربينات ومستوى الجاهزية الفنية، بالإضافة إلى إجراءات السلامة المهنية المتبعة داخل الموقع؛ لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة عالية.

وأكد رئيس الهيئة حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لمحطات الإنتاج المائية، باعتبارها أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة التي تدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بجداول الصيانة الوقائية وتنفيذ الأعمال في مواعيدها.

وناقش كمال خطط تطوير بعض المعدات ورفع كفاءة الأداء الفني للمكونات الحيوية بالمحطة؛ بما يضمن تحسين كفاءة التوليد وتعزيز قدرات الاعتماد على الطاقة المائية في مزيج الكهرباء.

واختتم رئيس الهيئة جولته بتأكيد تقديره للعاملين بالمحطة، مشيدًا بجهودهم في الحفاظ على جاهزية وحدات التوليد واستقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.

