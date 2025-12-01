إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

08:43 م 01/12/2025
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا عاجلًا بشأن الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا.

وحذرت الأرصاد في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": من الشبورة المائية اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة ٩ صباحاً" على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذا يجب توخى الحذر أثناء القيادة.

كما أشارت إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والعظمى على القاهرة الكبرى غدًا ٢٣ درجة مئوية.

الشبورة المائية الطقس الأرصاد درجات الحرارة

