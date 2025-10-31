الجيزة: أعلام وطنية ولافتات ترحيب بالدول استعدادًا لافتتاح المتحف الكبير

تصوير - محمود بكار

شيعت منذ قليل، جنازة نجل الشيخ عبدالباسط عبدالصمد، وذلك بعد أداء صلاة الجمعة، بمسجد مصطفى محمود، شقيق الشيخ طارق عبدالباسط عبدالصمد نقيب قراء القاهرة.

ورصدت عدسة مصراوي، غياب تام لأعضاء نقابة القراء أو أي من مجلس إدارتها،

وتوفي صباح اليوم الجمعة، عصام عبدالباسط عبدالصمد، نجل القارئ الشيخ عبدالباسط عبدالصمد.

وقال القارئ ياسر عبدالباسط عبدالصمد، في بيان له، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى فقيدنا الغالي، عصام عبدالباسط عبدالصمد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025".

كان نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، عصام عبد الباسط عبد الصمد، نجل الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، الذي وافته المنية اليوم.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

اقرأ أيضًا:

موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل تشمل السبت والأحد؟

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة السب والقذف على مواقع التواصل الإجتماعي