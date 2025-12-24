محمود سعد: التدخين لم يقلل أبدًا من عظمة صوت أم كلثوم

كتب أحمد العش:

تحدث الإعلامي محمود سعد عن المكانة الفريدة لأم كلثوم، مؤكدًا أنها لم تكن مجرد مطربة، بل قطعة نادرة من الماس، أصيلة ونادرة، وهبها الله للحياة وحافظت على موهبتها طوال مسيرتها.

وأوضح أن كل ما يثار حول عاداتها مثل التدخين لا يقلل أبدًا من عظمة صوتها، فصوت أم كلثوم استثنائي وغير طبيعي، قادر على لمس وجدان الأجيال حتى من لم يعاصرها مباشرة.

وأضاف سعد خلال بث مباشر عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن تأثير أم كلثوم يمتد إلى كل مكان غنت فيه، مشيرًا إلى أن الأداء كان يختلف بحسب الزمان والمكان، مثل أغانيها في تونس أو في حضور كبار الشخصيات، إذ كانت تقدم كل مرة أداءً مختلفًا وراقيًا، مؤكدة على عظمة الصوت وقدرة الفنانة على التعبير عن مشاعر الناس بصدق.

وأشار محمود سعد إلى أن "أم كلثوم صنعت الزمن الذي عاش فيه جمهورها، محاطة بفنانين كبار مثل رامي، والسنباطي، وبليغ، إضافة إلى الشعراء والموسيقيين الكبار، لتخلق عرضًا فنيًا متكاملًا جمع بين الصوت، الكلمة، واللحن بطريقة فريدة لم تتكرر".

وأكد الإعلامي محمود سعد على أن أم كلثوم حالة فنية استثنائية، وأن أي محاولة لتقليص قيمتها أو انتقادها من منظور سطحي لا يمكن أن تنصف تاريخها وأثرها العميق على الفن والمجتمع.