"الزراعة": ضبط 135 طن لحوم مخالفة في 15 يوما.. صور

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق ومحال عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات، في إطار الواجب الوطني لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملات التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات، خلال النصف الأول من ديسمبر الجاري، أسفرت عن ضبط نحو 134.79 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها المخالفة، منها 95.7 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و32.4 طن تحت الفحص المعملي، و6.7 طن مخالفة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 521 محضرًا ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأضاف رئيس الهيئة، بحسب بيان، الأربعاء، أن تلك الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة لتشديد الرقابة على تداول الغذاء، خاصة في ظل محاولات البعض التربح غير المشروع على حساب صحة المواطنين.

وتحركت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في استجابة فورية تعكس يقظة أجهزة الدولة وحرصها على صحة المواطنين، بسرعة عقب تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي من ناحية إمبابة بمحافظة الجيزة، أثارت علامات استفهام حول لحوم تُباع بأسعار متدنية، حيث تم التحرك الميداني العاجل للتحقق من ما أُثير من خلال حملة مكبرة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 225 كيلوجرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كانت معروضة للبيع بالمخالفة للقانون، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للجهات المختصة.

وأكد الدكتور الأقنص، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ستظل كعهدها دائمًا الدرع الواقي أمام أي محاولات للعبث بقوت المواطنين أو الإضرار بصحتهم، مشددًا على أن صحة المواطن خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، وأن الرقابة البيطرية ستظل يقظة ومستمرة بلا تهاون.

وأهابت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمواطنين، عند شراءهم للحوم، بالشراء فقط من محال الجزارة والمنافذ المعتمدة والمرخصة وعدم التعامل مع مصادر مجهولة، مع ضرورة التأكد من أن اللحوم مختومة بختم المجزر الرسمي الواضح الدال على خضوعها للكشف البيطري.

وشددت الوزارة، على عدم الانسياق وراء الأسعار المنخفضة بشكل غير منطقي، إذ غالبًا ما تكون مؤشرًا على مصدر غير آمن أو مخالفة صحية، مع الإبلاغ عن أي لحوم غير مختومة أو معروضة في ظروف غير صحية عبر الجهات المختصة، وذلك بالتواصل مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، أو عبر الخط الساخن 19561 على مدار 24 ساعة، بما يسهم في سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء.

وأكدت الوزارة، أن وعي المواطن هو خط الدفاع الأول في منظومة سلامة الغذاء، وأن التعاون بين المواطن والأجهزة الرقابية هو السبيل للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة الغذاء في مصر.

اقرأ أيضًا:

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية

الممنوعات والتذاكر.. ننشر مدونة ضوابط زيارة المتحف المصري الكبير

وزير السياحة: لا توجد كوتة لزيارات المصريين والأجانب لـ"المتحف الكبير"