محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتبادل التهاني بعيد الميلاد

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مساء الأربعاء، زيارة إلى الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري في حي جنوب الجيزة لتقديم التهنئة إلى الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، والقس ميلاد موسى، راعي مطرانية مار جرجس للأقباط الكاثوليك بالجيزة.

وأكد محافظ الجيزة خلال كلمته، على وحدة نسيج الشعب المصري، مشيرًا إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين ليست مجرد مناسبات للتهنئة وتبادل الزيارات، بل ثوابت راسخة توارثها المصريون عبر الأجيال، ولن تنجح أي محاولات في زعزعتها أو التأثير عليها.

وأعرب الأنبا توماس عدلي من جانبه، عن سعادته بحضور المحافظ والوفد المرافق، مؤكدًا أن الوحدة المجتمعية التي يتميز بها المجتمع المصري أصبحت نموذجًا يحتذى به عالميًا، ويجذب اهتمام العديد من الدول للتعرف على قيم وأساليب تماسك المجتمع المصري.

