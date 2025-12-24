رئيس شعبة الاتصالات يرجح ارتفاع أسعار الموبايلات في 2026

كتبت داليا الظنيني :

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن الموقف الحالي لأسعار الهواتف الذكية في الأسواق المصرية تزامنا مع اقتراب عام 2026، كاشفا عن تحركات سعرية مرتقبة لبعض العلامات التجارية.

وقال طلعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الشركات لم تقر أي زيادات رسمية على الأسعار حتى اللحظة الراهنة، مؤكداً استقرار السوق في الوقت الحالي.

وأضاف رئيس الشعبة أن هناك شركات بدأت بالفعل في التمهيد لرفع أسعار إصداراتها بنسبة تصل إلى 5% مع مطلع العام الجديد، مشيرا إلى أن هذه الزيادات لن تكون موحدة بل ستتفاوت قيمتها من شركة إلى أخرى حسب سياستها التسعيرية.

وكشف طلعت عن أسباب هذا الارتفاع، إذ أرجعه بشكل مباشر إلى أزمة عالمية تتعلق بنقص توريد الشرائح الذكية ووحدات الذاكرة العشوائية (الرامات) اللازمة لتصنيع الهواتف، وهو ما أدى لزيادة تكاليف الإنتاج.

ولفت إلى أن طبيعة الزيادة ستعتمد بشكل كلي على مدى توفر المخزون وقدرة كل شركة على مواجهة النقص العالمي في المكونات الأساسية للتصنيع.