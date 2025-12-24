"مقابر الخالدين".. محافظة القاهرة تكشف آخر التطورات - صور

أعلنت محافظة القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، قرب الافتتاح الرسمي لمشروع مقابر تحيا مصر للخالدين بمنطقة عين الصيرة، بجوار متحف الحضارة المصرية.

وأوضحت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه المقابر أقامتها الدولة خصيصًا لنقل رفات الشخصيات التاريخية التي كان لها تأثير بارز في حياة الوطن، وذلك في الحالات التي تتعارض فيها مواقع دفنهم مع مشروعات تطوير القاهرة التاريخية.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص جزء من المشروع لعرض التراكيب المعمارية الفريدة ذات الطراز المتميز، والتي استلزم الحفاظ عليها فكها ونقلها.

وأضافت محافظة القاهرة أن المقابر شرفت بإعادة دفن رفات الشاعر الكبير أحمد بك شوقي، أمير الشعراء، إلى جانب التراكيب المعمارية الخاصة بمقبرته، إذ جرى وضعها في موقع يليق بقيمته الأدبية ومكانته التاريخية الرفيعة.

اقرأ أيضًا:

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية

الممنوعات والتذاكر.. ننشر مدونة ضوابط زيارة المتحف المصري الكبير