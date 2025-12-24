طوعياً.. السكة الحديد تسير الرحلة الـ41 لعودة السودانيين للسودان

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مشاركتها في تنفيذ مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، إذ انطلق صباح اليوم الأربعاء، القطار رقم 1940 من محطة مصر بالقاهرة متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان، وعلى متنه 1028 راكبًا سودانيًا، وذلك ضمن الرحلة رقم 41 من القطارات المخصصة لخدمة المشروع، ليصل إجمالي عدد من تم نقلهم عبر الرحلات المنتظمة لقطارات الهيئة إلى نحو 39772 راكب منذ انطلاق المشروع .

وأعلنت هيئة السكة الحديد في ذات السياق أنه من المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود القطار ذاته من أسوان في الساعة 11:30 صباح اليوم التالي ضمن خطة التشغيل لتلبية احتياجات جمهور الركاب.

